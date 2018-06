Battlefield V: 3 nuovi video gameplay tratti dalla modalità Operazioni su Larga Scala

Battlefield V è stato uno dei protagonisti della conferenza di Electronic Arts di ieri sera. Tra le novità più interessanti, c'è la modalità Operazioni su larga scala, la diretta evoluzione di Operazioni di Battlefield 1.

Noi di Everyeye abbiamo avuto modo di provarla con mano in cooperativa e abbiamo realizzato i tre video gameplay, catturati su PC, che potete ammirare in allegato a questa notizia. Buona visione!

Ogni Operazione su vasta scala offre un'intensa esperienza narrativa basata su eventi storici. Le operazioni di questa esperienza modulare si articolano in "giorni" fittizi che rappresentano altrettanti round giocati in specifiche combinazioni di mappe e modalità, tutte unite da un filo narrativo. Le azioni compiute dai giocatori squadra durante il primo giorno influenzeranno direttamente la narrazione e il gameplay del secondo giorno, che a sua volta influenzerà il terzo e così via. Giocare alla grande il primo giorno, per esempio, al cambio di mappa si otterranno una buona scorta di munizioni o veicoli. Al contrario, il giorno successivo a una prestazione scarsa si disporrà di un numero ridotto di rientri, veicoli, e in generale di poche risorse.

Cosa ve ne pare di questa modalità? Ricordiamo che Battlefield V verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 ottobre e includerà anche una modalità Battle Royale!