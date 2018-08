Battlefield V: annunciati i requisiti minimi e raccomandati per la Open Beta su PC

Nelle scorse ore, DICE ed Electronic Arts hanno diffuso i requisiti minimi e raccomandati richiesti per giocare la Open Beta di Battlefield V su PC. La fase di test dello sparatutto ambientato nella seconda guerra mondiale è attesa per il 6 settembre.

Di seguito, vi riportiamo i requisiti minimi e raccomandati della Open Beta di Battlefield V per PC:

Minimi

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

CPU: Intel Core i5 6600K, AMD FX-6350

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB

HDD: 50GB

DirectX: 11.0

Connessione online: 512 KBPS o superiore

Consigliati

OS: 64-bit Windows 10 o superioe

CPU: Intel Core i7 4790 o equivalente, AMD FX 8350 Wraith

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, AMD Radeon RX 480 4GB

HDD: 50GB

DirectX: 11.0

Connessione online: 512 KBPS o superiore

La Open Beta dello spartutto di DICE inizierà il 6 settembre con il preload che sarà disponibile già dal 3 settembre.

Dopo il recente rinvio del gioco, Battlefield 5 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 20 dicembre, e non più ad ottobre come inizialmente previsto da DICE e EA (che ha perso circa il 9% delle sue azioni dopo la decisione di far slittare il debutto del titolo). Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per tutti gli altri dettagli.