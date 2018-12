Battlefield V: il Capitolo 1 di Tides of War si lancia in video

I ragazzi di EA DICE confezionano un nuovo video per presentare i contenuti dell'update del dicembrino di Battlefield V che introduce il Capitolo 1: Preludio di Tides of War e l'atto conclusivo delle Storie di Guerra, la componente singleplayer dello sparatutto di Electronic Arts.

La sussidiaria svedese di EA descrive Venti di Guerra come un servizio live in perenne evoluzione, un modulo studiato per offrire esperienze belliche tematiche e nuovi campi di battaglia in cui cimentarsi con attività ed eventi a tempo votati al multiplayer competitivo e al gioco di squadra.

Come suggerito dal nome dell'update, il primo capitolo di Venti di Guerra di Battlefield V farà da preludio alle sfide che ci attendono nei prossimi mesi, con mappe aggiuntive, elementi inediti per la customizzazione estetica e il potenziamento dell'arsenale del proprio soldato e ricompense da ottenere partecipando alle attività in rete.

Parallele e complementari alle dinamiche online di Tides of War troviamo poi l'avventura a giocatore singolo de "L'Ultimo Tiger", l'atto finale delle Storie di Guerra che ci mostra gli orrori della Seconda Guerra Mondiale dalla prospettiva dell'equipaggio di un carro Tiger I tedesco. Con L'Ultimo Tiger si amplia inoltre il ventaglio di arene multiplayer con l'introduzione della mappa Panzerstorm, uno scenario focalizzato sui veicoli (che potranno essere finalmente personalizzati) e ambientato tra le colline della campagna belga.

Vi lasciamo perciò al video di presentazione del Capitolo 1: Preludio di Battlefield V e ricordiamo a chi ci segue che l'update, previsto per il 4 dicembre, potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.