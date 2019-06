Battlefield V: il Capitolo 5 arriva in autunno, tratterà la Guerra del Pacifico

Nel corso dell'EA Play sono giunte tante nuove informazioni per i giocatori di Battlefield V. DICE ha innanzitutto presentato le tante attese mappe inedite del Capitolo 4 presentate con un trailer apposito, ma ha anche diffuso le prime informazioni circa l'arrivo del Capitolo successivo.

Il Capitolo 5 di Battlefield V sarà lanciato dalla software house svedese nel corso della stagione autunnale di quest'anno. Questa nuova esperienza ci porterà a rivivere gli eventi della Guerra del Pacifico combattuta tra l'Impero giapponese, facente parte delle Potenze dell'Asse, e lo schieramento degli Alleati. In particolare, potremo prender parte alla battaglia di Iwo Jima, avvenuta nell'omonima isola giapponese e conclusasi con la vittoria delle forze armate statunitensi.

Nel mentre si vocifera di una possibile introduzione del respawn all'interno dello sparatutto, potete gustarvi un piccolo antipasto del Capitolo 5 tramite il trailer che trovate in cima alla notizia e alla galleria di artwork che potete invece ammirare in calce, utili a mostrarci le curatissime ambientazioni in cui ci muoveremo, ricreate tramite una certosina ricerca in loco da parte degli sviluppatori di DICE.