Battlefield V: Criterion (Burnout Paradise) si sta occupando della modalità Battle Royale

DICE ed Electronic Arts hanno recentemente fornito un documento ufficiale riguardante i dettagli della modalitò Battle Royale di Battlefield V che, come vi abbiamo già riferito, sarà chiamata Firestorm.

Se ricordate, nelle scorse settimane era giunta conferma che non sarebbero stati gli sviluppatori di DICE ad occuparsi della modalità Battle Royale dello sparatutto ambientato nell seconda guerra mondiale. Come fatto notare da un attento utente ResetEra, la nota pubblicata di recente da publisher e sviluppatore ha finalmente svelato chi sarà incaricato di realizzare la modalità Firestorm. Si tratta di Criterion Games, casa di sviluppo nota per titoli automobilistici come Burnout: Paradise e Need for Speed: Most Wanted, e che ha inoltre già collaborato con i colleghi svedesi di DICE per Star Wars Battlefront 1 e 2.

Battlefield 5 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 20 novembre 2018. La Open Beta del gioco è ora disponibile su tutte le piattaforme. Sulle nostre pagine trovate due ore di gameplay tratte dalla fase di test dello sparatutto, oltre a una guida con strategie utili per iniziare a giocare. Un nuovo update ha introdotto modalità spettatore e corretto alcuni bug. Per tutti gli altri dettagli sul nuovo gioco targato DICE, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata.