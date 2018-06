Battlefield V: DICE illustra i numerosi cambiamenti che verranno apportati al gameplay

Con un lungo post apparso sul blog ufficiale, DICE ha illustrato nel dettaglio i numerosi cambiamenti che verranno apportati al tipico gameplay della serie in Battlefield V.

Partiamo da quello che, probabilmente, è uno dei più importanti. La compagnia svedese ha deciso di rimuovere la Deviazione casuale dei proiettili e la caduta degli stessi sulle lunghe distanze. D'ora in avanti, i proiettili colpiranno l'esatto punto indicato dal mirino. È anche stata rivista la maneggevolezza di tutte le armi, in particolare delle LMG (le azioni di posizionamento e rimozione del bipode saranno più rapide). Tornerà anche la penetrazione dei proiettili: i giocatori potranno perforare facilmente le coperture, specialmente con le già citate LMG, dando quindi un'utilità extra alla classe Supporto che le equipaggia.

Verrà anche potenziata la fisica che regola la distruttibilità degli ambienti, che sarà molto più dinamica. Se sparate e perforate un muro dall'interno di una casa, i detriti andranno a finire all'esterno. Se un carro armato sfonda la parete di un'abitazione, questa cadrà verso l'interno. Viceversa, l'esplosione di una granata all'interno della stessa, spingerà la parete distrutta verso l'esterno.

Gli sviluppatori di DICE ha messo a punto il nuovo sistema delle fortificazioni, al quale tengono particolarmente. I giocatori potranno costruire fortificazioni d'ogni tipo: sacchi di sabbia, filo spinato, dissuasori per carri armati, buche e altro ancora. Potranno anche ripararle se vengono distrutte. Questo nuovo sistema aggiungerà ulteriore tatticità alle partite e permetterà, ad esempio, ai difensori di prendere il controllo di un'obiettivo in modo più agevole, costringendo gli attaccanti ad attuare manovre differenti dal solito. "Adesso è impossibile immaginare un Battlefield senza questo sistema", dichiarano gli sviluppatori.

Il gioco di squadra diventerà ancora più importante che in passato. Tutti i giocatori verranno inclusi in una squadra all'inizio delle partite (saranno comunque liberi di lasciarla in ogni momento). Verrà anche abilitata un chat per facilitare la comunicazione con i compagni. Le novità non finiscono qui: in Battlefield V tutte le classi potranno rianimare, a patto che i giocatori abbattuti appartengano alla stessa squadra. Per rendere l'azione ancora più significativa, verrà aggiunta una nuova interazione che metterà i due soldati faccia a faccia. Sarà anche possibile trascinare al sicuro i compagni a terra, in modo da rianimarli al riparo dal fuoco nemico.

Lavorando in squadra i giocatori accumuleranno risorse, che potranno essere spese dal leader per ottenere rinforzi di vario genere, come munizioni, fumogeni, lanciarazzi e persino un tank con un lanciafiamme montato sopra. Ulteriori rinforzi verranno aggiunti dopo la pubblicazione, come parte del piano di supporto gratuito Tides of War.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Battlefield V uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 ottobre. Farà a meno del Premium Pass a pagamento mentre le microtransazioni potranno essere usate solo per oggetti estetici. Nei giorni scorsi è anche stata annunciata la nuova modalità Airborne.