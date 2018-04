Battlefield V: DICE sta lavorando a una modalità Battle Royale?

Nella giornata di ieri si sono diffusi alcuni rumor che vorrebbero una modalità Battle Royale in Call of Duty Black Ops IIII, la quale dovrebbe sostituire la campagna, assente nel nuovo sparatutto Treyarch. Adesso arrivano voci (quasi) analoghe anche sul nuovo Battlefield...

Secondo un report di Venture Beat, DICE starebbe effettivamente lavorando a una modalità Battle Royale per Battlefield V (nome in codice del progetto), tuttavia questa sarebbe da poco entrata in fase prototipo e non è sicuro che possa essere pronta per il lancio. Sembra che gli sviluppatori non siano del tutto soddisfatti del risultato attuale e per questo siano al lavoro per sistemare vari problemi e migliorare il gameplay in modalità Battle Royale.

Secondo una fonte vicina allo studio inoltre, pare che il team sia rimasto molto contento dei rumor che vorrebbero Call of Duty Black Ops IV privo di una campagna, poichè questo porterebbe il nuovo Battlefield in cima alla lista delle preferenze degli amanti del genere che adorano vivere una storia, anzichè giocare in multiplayer.

Non ci resta che attendere per saperne di più, Battlefield V dovrebbe essere presentato durante l'evento EA Play di giugno ma non è escluso che un primo teaser trailer possa arrivare già nelle prossime settimane.