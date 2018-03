Battlefield V: emergono nuovi dettagli sulla campagna e sulla modalità co-op

La scorsa settimana un leak ha svelato l'esistenza di Battlefield V e oggi emergono nuovi dettagli sul gioco, che dovrebbe essere presentato a giugno durante l'evento EA Play, anche se non si esclude un teaser in arrivo tra aprile e maggio.

Secondo quanto riportato da VentureBeat, Battlefield V presenterà una campagna destinata a seguire le orme di quella di Battlefield 1, con mini storie episodiche incentrate su vari soldati. Sembra apparentemente confermata l'ambientazione, ovvero la Seconda Guerra Mondiale.

La fonte parla anche di una modalità co-op, sebbene al momento non siano trapelati ulteriori dettagli a riguardo. Infine, viene svelata una nuova abilità, ovvero la possibilità di abbassarsi sulla schiena, in maniera simile a quanto avviene in Tom Clancy's Rainbow Six Siege di Ubisoft.

L'ultimo rumor riguarda le microtransazioni, le quali saranno presenti solamente per gli oggetti cosmetici (tute, skin per le armi, bandane, accessori ecc) e non andranno a influenzare in alcun modo il gameplay. Electronic Arts e DICE non vogliono ripetere l'errore commesso con Star Wars Battlefront 2, da qui la decisione di limitare gli acquisti in-game al solo comparto estetico.

Battlefield V (titolo provvisorio e non ufficiale) è atteso per la fine dell'anno, con ogni probabilità il gioco uscirà tra ottobre e novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, nessun rumor è trapelato riguardo il possibile arrivo del nuovo Battlefield su Nintendo Switch.