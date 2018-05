Battlefield V: la fedeltà storica non ha la stessa importanza del divertimento, per DICE

Dopo il reveal ufficiale del gioco tenuto la scorsa serata, DICE è tornata a discutere con i fan di Battlefield V. In particolare, la software house svedese si è soffermata sul rapporto di coesistenza di fedeltà storica e divertimento, da sempre presente all'interno della serie sparatutto.

Pur avendo ricevuto un'accoglienza mediamente positiva, Battlefield V non ha convinto tutta la community della serie. Alla luce di alcune novità, come la possibilità di personalizzare in svariati modi il proprio personaggio e di sceglierne finanche il sesso, alcuni fan credono che il titolo possa mancare di fedeltà storica. Questa, la risposta dello sviluppatore:

"Trattiamo la storia con grande rispetto, l'abbiamo già fatto con Battlefield 1942 e Battlefield 1. Detto questo, vogliamo anche dare ai giocatori più possibilità di scelta, più diversificazione e coinvolgimento, così che possano decidere il look e il gameplay del proprio personaggio. La protagonista femminile raffigutata nella key art rappresenta una prospettiva celata e non raccontata della Seconda Guerra Mondiale che viene troppo spesso trascurata".

In seguito, il produttore esecutivo Aleksander Grøndal ha così voluto aggiungere:

"Metteremo davanti sempre il divertimento alla fedeltà storica. Questo è ciò che abbiamo sempre fatto con i giochi di Battlefield".

Lo stesso Grøndal ha poi lasciato intendere che due mappe presenti in Battlefield 1942, ovvero Omaha Beach e El Alamein, potrebbero tornare in Battlefield V.

Battlefield V sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 19 ottobre (14 ottobre per i possessori della Deluxe Edition). Il gioco avrà una Open Beta, accessibile anticipatamente tramite il pre-order del titolo.