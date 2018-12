Battlefield V: in arrivo migliorie all'interfaccia e al bilanciamento delle armi

Il primo contenuto aggiuntivo di Battlefield V, Tides of War: Overture, arriverà il 4 dicembre tramite un corposo aggiornamento gratuito che introdurrà non solo una nuova missione per la campagna ma anche varie migliorie tecniche e al bilanciamento del gameplay.

L'aggiornamento in questione non porterà in dote modifiche per Time to Kill e Time to Death mentre vedremo sicuramente migliorie all'interfaccia grafica, al netcode (con l'obiettivo di aumentare la stabilità del gioco online) e al bilanciamento di alcune armi, tra cui gli SMG Classe Medico, M1928A1 e il Gewehr 1-5, inoltre dovrebbero fare il loro debutto anche gli Airlifts, speciali loot box settimanali riservate ai possessori della Deluxe Edition.

Battlefield V è stato lanciato il 20 novembre scorso in tutto il mondo, il gioco è stato accolto positivamente dalla critica ma non sta purtroppo registrando le vendite sperate, inferiori del 50% rispetto a quelle di Battlefield 1 in molti mercati.