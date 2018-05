Battlefield V: le microtransazioni riguarderanno solamente gli oggetti estetici

Dopo aver confermato l'addio al Season Pass a vantaggio di un piano di aggiornamenti (Tides of War) regolari e gratuiti, DICE ed Electronic Arts hanno rivelato che Battlefield 5 integrerà le microtransazioni ma solamente per gli oggetti estetici.

Battlefield V avrà quindi uno shop interno tramite il quale potremo acquistare skin ed oggetti cosmetici, non sono invece previste microtransazioni per boost, armi, potenziamenti, veicoli o qualsiasi altro tipo di oggetto che possa favorire in qualsiasi modo i giocatori paganti.

Una scelta quindi ben diversa rispetto a quella effettuata a suo tempo con Star Wars Battlefront 2, che ha finito purtroppo per creare un'aura negativa intorno al gioco, danneggiando le vendite e l'immagine del brand. Con Battlefield 5 Electronic Arts cambia quindi rotta, limitandosi alle sole microtransazioni cosmetiche.

Battlefield 5 uscirà il 19 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, con accesso anticipato al 14 ottobre per coloro che acquisteranno la Deluxe Edition.