Battlefield V: la modalità Battle Royale non è sviluppata da DICE

Sappiamo che Battlefield V integrerà una modalità Battle Royale tuttavia non abbiamo molti dettagli a riguardo e in questi mesi lo studio non ha mai mostrato in azione la modalità BR... oggi però scopriamo un retroscena a riguardo.

Intervenuto su Reddit, il Global Community Manager del brand EA Star Wars ha rivelato che "DICE non è attualmente al lavoro sulla modalità Battle Royale di Battlefield V, questa è sviluppata da uno studio diverso."

Al momento non è chiaro chi stia supervisionando i lavori sulla modalità Battle Royale, si potrebbe pensare a un possibile coinvolgimento di DICE Los Angeles ma le parole di Ben Walke sembrano escludere un coinvolgimento di DICE. Considerando che Battlefield V utilizza il motore Frostbite proprietario di Electronic Arts è facile immaginare il coinvolgimento di uno studio interno del publisher, al momento però tutto tace.

Battlefield V sarà disponibile dal 19 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la Beta Pubblica partirà invece il prossimo 6 settembre.