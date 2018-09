Battlefield V: la modalità battle royale si chiamerà Firestorm e supporterà 64 giocatori

Quest'oggi, DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo trailer di Battlefield V che ha fornito una panoramica dei contenuti inclusi nel gioco.

Grazie ad esso, abbiamo avuto modo di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sulla modalità battle royale, una novità assoluta per la serie. A quanto pare, si chiamerà Firestorm, supporterà fino a un massimo di 64 giocatori suddivisi in 16 squadre da 4 e si svolgerà sulla mappa più grande mai apparsa in un capitolo della serie. Non mancheranno all'appello tutte le principali caratteristiche della produzione, ovvero la distruttibilità ambientale e i veicoli.

Non è chiaro, al momento, se sarà possibile giocare anche in solitaria o in coppia, come accade negli altri battle royale del momento, Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Nel trailer, DICE ha fatto esplicito riferimento solo alla modalità a squadre.

Al momento, purtroppo, non sono disponibili ulteriori informazioni su Firestorm, ma vi terremo aggiornati al riguardo. Ricordiamo che Battlefield V uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 20 novembre. Oggi 4 settembre è iniziato l'Accesso Anticipato dell'Open Beta per tutti coloro che hanno prenotato il gioco. Tutti gli altri, dovranno attendere le ore 10:00 del 6 settembre.