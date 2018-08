Battlefield V: il numero di prenotazioni sembra essere piuttosto deludente

Stando ad alcune recenti dichiarazioni, la situazione dei preorder di Battlefield V non è delle migliori e tra le varie cause potrebbe esserci il periodo di lancio.

A fare queste affermazioni è Cowen, un'azienda che si occupa di analisi statistica dei dati. Secondo Cowen il gioco potrebbe subire una sorte molto simile a quella che è toccata al secondo capitolo di Titanfall nel 2016, quando è stato lanciato a ridosso di Call of Duty: infinite Warfare e Battlefield 1.

Non a caso, infatti, Battlefield V dovrà vedersela con Call of Duty Black Ops 4, con il quale condividerà la modalità battle royale, e Red Dead Redemption 2. Insomma, si tratta di un periodo estremamente difficile in cui emergere anche per una serie di successo come quella dello sparatutto in prima persona targato EA DICE. È comunque improbabile che il gioco sia un fallimento, ma il rischio di vendere meno del previsto è reale e lo scarso numero di preorder parla chiaro.

Vi ricordiamo che Battlefield V arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 ottobre 2018 in versione PC, PlayStation 4 e Xbox One. Pare inoltre che la personalizzazione dei veicoli non sarà presente al lancio, ma arriverà in un secondo momento come la modalità battle royale.