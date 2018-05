Battlefield V potrebbe essere annunciato il 23 maggio?

Il reveal di Battlefield V sembra essere molto vicino: nelle scorse ore è stato scoperto un easter egg di Battlefield 1 che rimanda a una pagina di Electronic Arts (denominata Never Be The Same) che mostra in evidenza la data del 23 maggio 2018 oltre all'hashtag #Battlefield.

La pagina in questione, secondo alcune teorie emerse sul forum di ResetERA, potrebbe essere strettamente legata al reveal del nuovo Battlefield, che potrebbe dunque essere previsto per il 23 maggio, anche se altre fonti parlavano di un teaser in arrivo questa settimana.

La descrizione "Battlefield Never Be The Same" farebbe pensare a grosse novità in arrivo per la serie: Electronic Arts ha confermato la presenza della campagna single player mentre si rumoreggia del possibile inserimento della modalità Battle Royale, che possa essere questa la sorpresa in serbo per Battlefield 2018?

Stando ad alcuni insider, Battlefield V sarebbe un nome in codice per nascondere Battlefield Bad Company 3, titolo che dovrebbe essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ci resta che attendere per saperne di più, il nuovo Battlefield sarà svelato il prossimo 9 giugno durante l'evento EA Play E3 2018.