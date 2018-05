Battlefield V potrebbe essere in realtà Battlefield Bad Company 3?

Sappiamo che DICE ed Electronic Arts presenteranno il nuovo Battlefield all'evento EA Play di giugno: secondo alcuni rumor il titolo in questione sarebbe Battlefield V ma altre voci vorrebbero in realtà la presentazione di Battlefield Bad Company 3.

Secondo quanto riportato da Battlefield Russia, il gioco in questione sarebbe proprio Bad Company 3, Battlefield V sarebbe invece un nome in codice per evitare di rivelare sin da subito la vera origine del progetto. La voce è stata diffusa da un presunto dipendente di DICE, apparentemente seguito anche dall'account ufficiale di Battlefield, tuttavia il messaggio è stato rimosso e l'appartenenza dell'insider al team di sviluppo appare in dubbio.

Al momento la situazione non è chiara, secondo i rumor Battlefield V sarebbe ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ambientazione che potrebbe comunque essere associata anche a Bad Company 3, i precedenti episodi della serie presentavano missioni ambientato in questo periodo storico, inoltre Bad Company 2 ha ospitato anche l'espansione Vietnam.

Non ci resta che attendere l'evento EA Play del 9 giugno per saperne di più, un teaser di Battlefield 2018 potrebbe essere mostrato qualche settimana prima dello show, vi aggiorneremo in caso di novità concrete.