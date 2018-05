Battlefield 5: reveal commentato in diretta mercoledì 23 maggio dalle 22:00

Manca davvero poco ormai al reveal ufficiale di Battlefield 5, fissato per le ore 22:00 di mercoledì 23 maggio. Per l'occasione, la redazione di Everyeye si riunirà sui canali Twitch e YouTube per commentarlo in diretta!

La curiosità è, prevedibilmente, alle stelle. I fan non vedono l'ora di scoprire maggior informazioni sull'ambientazione e sul periodo storico di riferimento. DICE ha dichiarato che Battlefield V proporrà una nuova esperienza di gioco che al tempo stesso includerà tutti gli elementi che i fan hanno imparato ad amare nei precedenti capitoli della saga.

I dettagli al riguardo non sono moltissimi, ma qualche certezza l'abbiamo già: tanto per cominciare, è stato confermato il ritorno del format delle Storie di Guerra nella campagna per giocatore singolo, proposto per la prima volta con Battlefield 1. A differenza i Treyarch, che ha optato per l'eliminazione del single-player da Call of Duty: Black Ops 4, DICE ha scelto di solcare terreni già battuti. Per quanto riguarda il multigiocatore, è stato confermato il ritorno della modalità Operazioni, molto apprezzata dalla community.

Quale altre novità ci saranno? Lo scopriremo durante il reveal fissato alle ore 22:00 di mercoledì 23 maggio. La redazione di Everyeye vi aspetta sui canali Twitch e Youtube, dove lo commenterà in diretta. Vi invitiamo inoltre ad iscrivervi ai nostri canali per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordandovi che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con i membri della redazione e gli altri spettatori. Non potete assolutamente mancare!