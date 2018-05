Battlefield 5 si mostra nella prima galleria di immagini

A seguito del livestream tenuto da Electronic Arts, abbiamo finalmente visto in azione Battlefield 5 nel suo reveal trailer ufficiale. Il publisher ha ora pubblicato la prima galleria di immagini dedicate al nuovo sparatutto di DICE.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, mostrano diverse scene di battaglia ed alcuni fra i protagonisti delle War Stories, fra cui spiccano alcuni volti femminili, che a quanto pare ricopriranno un ruolo importante all'interno di questo nuovo episodio della serie.

Lasciandovi alla visione delle immagini, vi ricordiamo che Battlefield V sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 19 ottobre (14 ottobre per chi acquisterà la Deluxe Edition del gioco). Electronic Arts ha annunciato che il gioco non avrà un Premium Pass, e che il supporto post-lancio sarà gratuito per tutti. Presenti invece le microtransazioni, ma solo per l'acquisto di oggetti cosmetici. DICE ha inoltre parlato della possibile implementazione di una possibile modalità Battle Royale.