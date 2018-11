Battlefield V: la varietà delle ambientazioni negli artwork di EA DICE

La realizzazione di un kolossal come Battlefield V ha richiesto un enorme dispendio di energie da parte degli artisti digitali impegnati nella creazione delle mappe multiplayer e delle ambientazioni delle Storie di Guerra, come conferma EA DICE mostrandoci i bozzetti più evocativi prodotti dal proprio team.

La magnifica galleria immagini che trovate in calce a questo articolo è stata confezionata dai colleghi di Kotaku attingendo al portfolio digitale di Tahir Tanis, Sigurd Fernstrom, Debbie Tsoi e Johannes Palmblad, alcuni degli artisti più talentuosi che hanno collaborato con DICE allo sviluppo del nuovo capitolo di Battlefield.

I lavori mostratici dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts, pur essendo solo una piccola frazione dell'enorme puzzle che compone il comparto artistico di Battlefield V, sono comunque una perfetta testimonianza del grande lavoro di cesellatura digitale compiuto dagli autori di Stoccolma per plasmare un microcosmo interattivo coerente con le testimonianze, le storie e i racconti provenienti dai fronti più caldi della Seconda Guerra Mondiale.

I bozzetti preparatori di Battlefield V ci offrono così degli interessanti spunti di riflessione sulle scelte operate dalle alte sfere di EA DICE in fase di pre-produzione del titolo, ricercando le soluzioni artistiche più ardite e provando a esplorare nuovi canoni estetici per sorprendere l'utenza e caratterizzare il progetto dai precedenti capitoli della saga sparatutto di Electronic Arts.

Come spesso avviene in questi casi, quindi, non c'è da meravigliarsi se molte delle idee sondate dal Tahir Tanis e dal suo gruppo di artisti non hanno visto la luce nel titolo finale o sono state accolte solo parzialmente dalle alte sfere di DICE. Date perciò un'occhiata ai bozzetti preparatori di Battlefield V e diteci cosa ne pensate al riguardo.