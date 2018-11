Battlefield V: vendite retail al lancio nettamente inferiori rispetto a Battlefield 1

Come riportato dall'ente GFK Chart-Track, che si occupa dell'analisi e diffusione dei dati di vendita videoludici nel Regno Unito, Battlefield V, il più recente capitolo della famosa serie sparatutto di DICE, non sta facendo registrare dei numeri particolarmente esaltanti dal suo lancio avvenuto il 20 novembre scorso.

A quanto pare, le vendite retail al lancio risultano essere meno della metà rispetto a quelle di Battlefield 1, di cui peraltro si considerano due giorni in meno in commercio nella settimana di debutto. La notizia, molto negativa per DICE ed EA, viene mitigata da due attenuanti: il gioco è stato ottenuto in anticipo dai possessori della Deluxe Edition e dagli abbonati ad Origin Access Premier, e sappiamo inoltre che il mercato digitale è in costante crescita di anno in anno a discapito di quello retail.

Ciononostante sembra che lo sparatutto non abbia fatto particolarmente breccia nel cuore dei giocatori: addirittura si parla di numeri inferiori rispetto a Battlefield Hardline, di certo non fra i capitoli preferiti dei fan della serie. Le vendite corrispondono infine a meno della metà di quanto è riuscito a piazzare il diretto concorrente Call of Duty: Black Ops 4 nella sua settimana di lancio.

Ricordiamo che Battlefield V è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con i prossimi update, verranno modificati i Time to Kill e Time to Death del gioco.