Battlefront e altri 12 titoli a tema Star Wars arrivano su Origin Access

Se siete dei grandi appassionati di Star Wars, sappiate che il catalogo di Origin Access ha appena accolto un gran numero di titoli a tema in occasione del 4 maggio, giorno in cui si celebra la serie.

Ecco di seguito i 12 giochi di Star Wars aggiunti al catalogo:

STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy

STAR WARS Battlefront II (2005)

STAR WARS Republic Commando

STAR WARS: Rogue Squadron 3D

STAR WARS - Dark Forces

STAR WARS Shadows of the Empire™

STAR WARS X-Wing Alliance

STAR WARS Jedi Knight: Mysteries of the Sith

STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga

STAR WARS Starfighter

STAR WARS Episode I Racer

STAR WARS Rebellion

L'elenco di titoli in questione va così ad aggiungersi a quelli già disponibili per tutti gli abbonati al servizio, che può ora vantare più di 20 videogiochi a tema Star Wars. Tra questi troviamo anche i più recenti Battlefront e Battlefront II, disponibili sia per gli abbonati ad Origin Access Basic che Premium.

Vi ricordiamo che il prossimo novembre arriverà anche il single-player Star Wars Jedi Fallen Order, sviluppato dagli autori di Apex Legends e Titanfall. Nelle ultime ore, inoltre, il primo Battlefront è arrivato su GOG con supporto alle modalità online.