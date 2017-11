Battlefront 2 detiene il secondo punteggio più basso assegnato dagli utenti su Metacritic

Nel momento in cui riportiamo la notizia,detiene il punteggio più basso di questa generazione assegnato dagli utenti di. A quanto pare, le polemiche mosse contro lehanno attirato le antipatie di una certa fetta della community.

Come potete vedere nella relativa pagina di Metacritic, Star Wars Battlefront 2 ha totalizzato un User Score pari a 0.9 su PS4 e a 0.6 su Xbox One (con oltre 6500 recensioni degli utenti), un punteggio estremamente basso che sicuramente non rispecchia l'effettiva qualità della produzione, ma evidenzia piuttosto una reazione rabbiosa contro le politiche adottata da Electronic Arts con il sistema di progressione del gioco.

Se vi state domandando quale titolo ha saputo fare di peggio questa generazione, la risposta è la versione Xbox One di Ghostbuster con un User Score pari a 0.2 (la versione PS4, invece, è arrivata a 0.9). Secondo voi è giustificata la reazione del pubblico riservata a Star Wars Battlefront 2?