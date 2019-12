Star Wars Battlefront 2: la mappa di Rise of the Skywalker rinviata per via degli spoiler?

In una delle ultimi interventi pubblicati sulle pagine del forum di Star Wars Battlefront 2, gli autori di EA DICE hanno voluto spiegare perchè hanno deciso di non lanciare la nuova ambientazione dell'update di Rise of the Skywalker in coincidenza con l'arrivo dell'espansione gratuita su PC, PS4 e Xbox One.

A detta dei rappresentanti della sussidiaria svedese di Electronic Arts, infatti, l'arrivo della nuova mappa delle modalità Cooperativa ed Eroi contro Malvagi di BF2 è previsto con un leggero ritardo per non incappare in fastidiosi spoiler. Se l'espansione di Rise of the Skywalker è prevista per il 17 dicembre, la proiezione del film Star Wars L'Ascesa di Skywalker avverrà ufficialmente tra il 18 e il 20 dicembre, da qui la scelta di fissare per il 20 dicembre lo sblocco della nuova mappa.

Nel messaggio condiviso sulle pagine del loro forum, gli autori di Star Wars Battlefront 2 spiegano che "anche se non vogliamo rovinare nulla e nominare questo pianeta, potresti aver intravisto questa nuova location in alcuni dei frammenti dei trailer pubblicati fino ad oggi di Star Wars Rise of the Skywalker, ed è un pianeta che siamo incredibilmente entusiasti di portare su Star Wars Battlefront II". Con questa decisione, quindi, EA DICE evita di mostrare il fianco a qualsiasi spoiler legato alla trama del nono film dell'epopea sci-fi di Guerre Stellari.

La mappa in questione sarà ambientata tra le giungle aliene di un pianeta non meglio specificato che, a quanto sembra, giocherà un ruolo fondamentale nel canovaccio narrativo che andrà a tratteggiare la storia di Star Wars L'Ascesa di Skywalker.