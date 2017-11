Battlefront 2: DICE sperava che si desse meno peso alle microtransazioni

Durante un AMA di Reddit dedicato a, alcuni membri dihanno risposto alle varie domande degli utenti, esprimendosi sul peso dato alle microtransazioni in sede di recensione. Lo studio sperava che si desse maggior risalto agli altri elementi del gioco.

Interrogato sul 6.5/10 assegnato a Star Wars Battlefront 2 da Game Informer, il design director Dennis Brannvall ha offerto la seguente risposta: "Credo che il voto sia stato influenzato dai feedback sul sistema di progressione, e ovviamente avrei apprezzato che non gli venisse dato tutto questo peso. Personalmente ritengo che il gameplay, la direzione artistica, il comparto sonoro e la profondità sarebbero sufficiente a garantire un riconoscimento più alto, ma dopotutto sono uno sviluppatore, quindi non sono necessariamente la persona più indicata per fare certe considerazioni. Le recensioni sottendono anche un'opinione personale, e noi la rispettiamo."

Al producer Paul Keslin, invece, è stato chiesto se sono previsti cambiamenti al gioco sulla base dei feedback negativi. Questa la risposta di Keslin: "Il Metascore ci interessa relativamente. Preferiamo concentrarci su come rendere godibile l'esperienza di gioco, assicurandoci che possa intrattenere a lungo gli utenti. Sappiamo che il sistema di progressione necessita di alcune correzioni, e stiamo lavorando per migliorarlo il più rapidamente possibile."

Per quanto riguarda la vicenda delle microtransazioni, ricordiamo che Electronic Arts ha commentato la temporanea rimozione degli acquisti in-game, dichiarando che la cosa non dovrebbe avere un impatto significativo sulle aspettative di profitto della compagnia. Cosa ne pensate delle considerazioni di DICE?