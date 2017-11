Battlefront 2: le Loot Box erano pensate per contenere solo oggetti cosmetici?

Stando a una fonte anonima vicina a, le Loot Box diavrebbero dovuto contenere soltanto oggetti cosmetici, almeno secondo i piani iniziali. A quanto pare, gli sviluppatori sarebbero stati messi sotto pressione daper inserire anche le Star Card.

Secondo la fonte anonima in questione, dunque, DICE avrebbe ricevuto pressioni dalla divisione Star Wars Lucasfilm di Disney per inserire anche le Star Card nelle Loot Box di Battlefront 2, compromettendo così l'idea originale di proporre solo oggetti cosmetici (e quindi ininfluenti a livello di gameplay e progressione). VentureBeat ha contattato Electronic Arts per avere ulteriori delucidazioni sulla questione, senza ricevere però alcuna risposta. In ogni caso, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinza in attesa di eventuali conferme (o smentite) ufficiali.

Come ben saprete, gli utenti non hanno apprezzato il sistema di progressione proposto da Star Wars Battlefront 2, e per ovviare al malcontento Electronic Arts ha deciso di rimuovere temporaneamente la microtransazioni per rivederne l'implementazione all'interno del gioco. Infine, DICE si è detta dispiaciuta del fatto che molte recensioni abbiano dato troppo peso alla presenza degli acquisti in-game, dimenticando di mettere in primo piano altri elementi come il gameplay e la direzione artistica.

Cosa ne pensate di questa faccenda? Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.