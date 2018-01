Battlefront 2: miglioramenti al sistema di progressione e nuova modalità in arrivo a breve

Dopo il recente update volto a migliorare il matchmaking e le performance online,ha annunciato chericeverà nei prossimi mesi una nuova modalità e diversi cambiamenti al sistema di progressione.

Tanto per cominciare, EA e DICE hanno confermato di essere al lavoro su un sistema di progressione migliorato, con l'obiettivo di implementarlo nel corso dei prossimi mesi, ma per conoscere tutti i dettagli sui cambiamenti in arrivo dovremo attendere il mese di marzo.

Una nuova modalità di gioco chiamata Jetpack Cargo, invece, sarà pubblicata per tutti i giocatori nel corso di febbraio: in questa game mode vedremo scontrarsi due squadre di 8 giocatori muniti di jetpack, per quella che si preannuncia una variante multiplayer molto frenetica e divertente. Questa modalità, tuttavia, sarà disponibile solo per un periodo limitato.

Per concludere, il publisher ha ribadito che la seconda stagione di Star Wars Battlefront 2 verrà supportata tenendo a mente i feedback della community. Vi lasciamo con le statistiche della prima stagione che vi abbiamo riportato a fondo pagina.