Battlerite: il brawler free to play riceverà una modalità battle royale in estate

Il genere battle royale continua a dare conquistare nuovi adepti. Battlerite, il brawler arena free-to-play disponibile da qualche tempo su PC e in arrivo addirittura su Xbox One quest'anno, implementerà una modalità battle royale, sebbene con caratteristiche più adatte al genere d'appartenenza.

Insomma, dopo PUBG, Fortnite, H1Z1 e l'annuncio di Paladins, anche un titolo molto particolare come Battlerite entrerà nella grande famiglia dei BR.

La modalità è in arrivo quest'estate, secondo l'annuncio fatto da poco dallo sviluppatore Stunlock Studios. In Battlerite Royale, 20 giocatori verranno inviati su una mappa dell'isola che è 30 volte più grande della mappa della modalità arena standard di Battlerite.

Battlerite Royale potrà essere giocato in modalità free-for-all o a coppie di due. La visuale sfrutterà la prospettiva top-down standard come già visto in modalità arena.

Stunlock ha detto che la vittoria nel gioco "dipenderà da fattori quali abilità dei giocatori, consapevolezza della mappa, build situazionali e un pizzico di fortuna".

Le partite dureranno 10 minuti e i giocatori inizieranno a cercare armi e bottino, in modo molto simile a Fortnite Battle Royale e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Battlerite Royale offrirà 27 campioni per la modalità, coprendo diversi ruoli tra cui ranged, melee e support.

Ci sono altri dettagli e una discussione nel subreddit di Battlerite. Battlerite è diventato sempre più popolare su Steam. È considerato un successore spirituale di alcuni dei MOBA di Stunlock 2011, come Bloodline Champions. Secondo le stime, oltre 4 milioni di giocatori hanno giocato a Battlerite sin dal suo lancio.

Il titolo è free to play, provarlo non costa niente.