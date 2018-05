Battlerite: la nuova modalità Battle Royale si mostra nelle prime immagini

Quest'oggi, Stunlock Studios ha pubblicato le prime immagini della modalità battle royale in arrivo nel free-to-play Battlerite, chiamata Battlerite Royale.

Questa nuova modalità combinerà le meccaniche da brawler/MOBA tipiche del titolo con il gameplay survival caratteristico della battle royale. In Battlerite Royale, un massimo 20 giocatori verranno spediti su una mappa 30 volte più grande delle arene standard del gioco. I Campioni saranno privi di abilità, e dovranno esplorare la l'isola per livellare, ottenere equipaggiamenti e consumabili. Le partite dureranno 10 minuti e potranno essere giocate tutti contro tutti oppure in squadre da 2 giocatori. La visuale sarà caratterizzata dalla prospettiva top-down già implementata nel resto del gioco.

Nella galleria in calce alla notizia potete ammirare le prime immagini di Battlerite Royale, il cui lancio è previsto nel corso di quest'estate. Vi ricordiamo che Battlerite può essere giocato gratuitamente su Steam, dove i giocatori possono accedere ad una selezione di sei Campioni. I rimanenti possono essere acquistati con la valuta in-game oppure con microtransazioni. È disponibile anche l'All Champions Pack, che a fronte di una spesa di 27,99 euro fornisce l'accesso a tutti e 27 i Campioni. Battlerite è in sviluppo anche per Xbox One, console sulla quale dovrebbe arrivare nel corso del 2018.