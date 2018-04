Battlerite Pro League: al via il torneo esport di Battlerite, in esclusiva su Twitch

Stunlock Studios, Twitch e Nexon hanno annunciato oggi il debutto della Battlerite Pro League, il circuito ufficiale dell'arena brawler free to play per PC targato Stunlock.

La prima stagione della Battlerite Pro League, vedrà darsi battaglia i migliori giocatori in Europa, Nord America, Sud America e Corea.

Le iscrizioni sono aperte a partire da oggi e la competizione inizierà il 12 aprile. Ogni squadra si sfiderà per portarsi a casa una fetta del ricco montepremi di $ 80.000, più i $ 25.000 nel montepremi finale della fase LAN.

Twitch è partner in esclusiva per il live streaming del campionato con le prime tre stagioni trasmesse sul canale ufficiale della lega, mentre Nexon gestirà la produzione e la distribuzione del campionato in Corea.

"La nostra comunità è cresciuta e maturata molto da quando è uscito Battlerite, quindi è giunto il momento di fornire una piattaforma per i migliori giocatori per far sì che possano mostrare di cosa sono fatti", ha dichiarato Alexander Hermansson. "Collaborando con Twitch e Nexon per la Battlerite Pro League, non stiamo solo offrendo dei contenuti divertenti, stiamo introducendo le complessità del gioco a un pubblico fresco, a nuovi giocatori e ai fan degli esport in molti angoli del mondo".

Battlerite è un arena brawler PvP free-to-play e il successore spirituale dell'acclamato Bloodline Champions. L'azione rapida e intensa si sviluppa attraverso scontri altamente competitivi e rapidi in 2v2 e 3v3 in un'arena chiusa. I campioni attualmente sono ventisette e ricoprono le canoniche specializzati: combattimento corpo a corpo, supporto o distanza.

Le qualificazioni della Battlerite Pro League per ogni regione inizieranno la prossima settimana. Le regioni saranno composte da 8 squadre che si affronteranno nel corso di 5 settimane per vedere quali squadre potranno rimanere per la prossima stagione, quali squadre saranno retrocesse e quali 2 squadre arriveranno al finale della LAN per rappresentare la loro regione.

Squadre di tre giocatori di Battlerite possono iscriversi per le qualificazioni prima dell'11 aprile al seguente indirizzo Ci saranno 4 qualifier per ogni regione con 2 squadre qualificate per le fasi finali a ogni tornata.