Battlestar Galactica Deadlock: immagini, video e dettagli sul DLC Sin and Sacrifice

Gli autori inglesi di Slitherine si apprestano a lanciare la nuova espansione dello strategico sci-fi Battlestar Galactica Deadlock, chiamata Sin and Sacrifice, pubblicando delle immagini esplicative condite da diverse infografiche e da un esaustivo filmato di gioco.

Sin and Sacrifice sarà disponibile a partire dal 19 marzo e contribuirà ad ampliare ulteriormente l'universo di questo piccolo grande gioiello strategico con i danni persistenti alle astronavi, la possibilità di accrescere il livello di esperienza dei propri equipaggi e una delle caratteristiche più richieste dalla community per immergerci ancor di più nelle battaglie spaziali contro gli odiati Cyloni.

Così come potete intuire osservando il filmato che campeggia in cima all'articolo, il DLC in questione migliorerà l'offerta del gameplay di Battlestar Galactica Deadlock con l'introduzione delle comunicazioni radio tra piloti. Il nuovo sistema Chatterer di Sin and Sacrifice, infatti, aggiungerà ben 1100 registrazioni uniche che contribuiranno ad alimentare la tensione delle sfide in rete con frasi di circostanza e "commenti a caldo" dei comandanti delle navi di supporto e dei coraggiosi piloti dei caccia.