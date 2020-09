Battlestar Galactica Deadlock: la Stagione 2 si chiude con due DLC e un update gratuito

A un anno di distanza dall'espansione Sin and Sacrifice di Battlestar Galactica Deadlock, Slitherine svela il ricco programma che attende gli appassionati di questo apprezzato strategico sci-fi nella fase conclusiva della Stagione 2.

La guerra contro gli odiati Cyloni proseguirà con l'arrivo di ben due espansioni e di un corposo aggiornamento gratuito di Deadlock. Sia i DLC che l'update saranno disponibili dal 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La Stagione 2 dello strategico ambientato nella dimensione di Battlestar Galactica si concluderà perciò con il doppio pacchetto aggiuntivo Armistice e Modern Ships. Con Armistice, gli autori di Black Lab Games promettono di introdurre una nuova campagna con 8 missioni che sarà ambientata negli ultimi giorni della Prima Guerra dei Cyloni. Sempre grazie ad Armistice è previsto l'arrivo di ulteriori 9 missioni a cui accedere in qualsiasi momento della Stagione e 3 nuovi brani musicali firmati dal compositore Ash Gibson Grieg.

Con il Modern Ships Pack, Slitherine amplia ulteriormente i contenuti del titolo con l'arrivo di sei navi (sia umane che dei Cyloni) dell'era moderna di Battlestar Galactica, ciascuna utilizzabile nelle modalità Schermaglia, multigiocatore e nel DLC Anabasis della Stagione 1.

Altrettanto interessanti sono poi le aggiunte previste con l'update gratuito Daybreak, anch'esso in arrivo a fine settembre con la conclusione della Stagione 2 di Battlestar Galactica Deadlock. Il pacchetto Daybreak comprende la Modalità Foto, un aumento dei limiti di flotta (portati a 16.000 punti e a 10 Navi), l'aggiunta di due nuovi livelli di Punti Flotta e dei miglioramenti al gameplay che coinvolgeranno sia il comparto online che le altre modalità di Deadlock.

Con Daybreak faranno poi il loro ingresso le tre attività inedite Demolizione, Estrazione e Propaganda, oltre a dei miglioramenti al sistema di gestione e creazione della Flotta, l'aggiunta di un elenco pre-battaglia per visualizzare le navi presenti nelle flotte schierate, la possibilità di utilizzare più flotte Cylon in modalità cooperativa e l'opzione per customizzare i colori delle singole squadre ingame.