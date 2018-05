Battletoads 20/20 appare nel curriculum del musicista David Wise, sarà annunciato all'E3?

Battletoads 20/20 potrebbe essere una delle sorprese di Microsoft per l'E3 2018? Il rumor, ciclico, si ripete come un rituale prima di ogni avvio della fiera di Los Angeles, tuttavia questa volta possiamo contare su un nuovo indizio...

Nei giorni scorsi il musicista e compositore David Wise ha aggiornato il suo sito ufficiale affermando di aver lavorato alla colonna sonora di "Battletoads 20/20" per conto di Rare. Che la casa inglese sia effettivamente al lavoro su un nuovo gioco della serie? La situazione non è molto chiara, Wise ha infatti aggiornato nuovamente la pagina rimuovendo qualsiasi riferimento a Battletoads, mantenendo però intatto il riferimento a "20/20", parte di un progetto non meglio specificato.

Phil Spencer ha più volte parlato di Battletoads, affermando che un ritorno del brand non è escluso a priori, sebbene al momento non siano stati fatti annunci in merito. L'E3 di Los Angeles potrebbe essere l'occasione giusta per assistere al ritorno di Battletoads su Xbox One? Lo scopriremo domenica 10 giugno, giorno della conferenza Xbox E3 2018.