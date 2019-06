Battletoads: i rospi mutanti le danno di santa ragione nella nostra Video Anteprima

A oltre 25 anni di distanza dall'ultimo capitolo, i ranocchioni di Battletoads si apprestano a tornare sui nostri schermi grazie a DLaLa Studios, team che sta confezionando un remake curato e accattivante sotto ogni aspetto.

Il titolo, dopo l'annuncio dello scorso anno, si è finalmente mostrato in un vero e proprio gameplay trailer durante la conferenza E3 2019 di Microsoft. All'apertura della fiera, il nostro Marco Mottura ha così avuto l'opportunità di testare una demo suddivisa in due parti ben distinte. La prima, una sezione da picchiaduro a scorrimento tradizionale (l'anima centrale del titolo) si è rivelata ritmata e curata: il feeling dei colpi risulta soddisfacente e il sistema di combattimento è profondo il giusto. La seconda, invece, è stata rappresentata da una divertente sezione di guida a bordo di astronavi, chiaramente ispirata ad uno dei momenti che avevano reso indimenticabile l'originale datato 1987.

Ciò che in ogni caso salta subito all'occhio in Battletoads, è il suo riuscito stile grafico che strizza l'occhio alle produzioni animate moderne di reti come Nickelodeon e Cartoon Network. Se prima Rash, Pimple e Zitz facevano il verso alle Tartarughe Ninja, adesso sembrano voler puntare sulla contemporaneità più assoluta. Ne saprete sicuramente di più guardando la Video Anteprima allegata in apertura di notizia e leggendo le impressioni su Battletoads nel nostro Marco Mottura.