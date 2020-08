Battletoads: come giocare nei panni di Pimple, Zitz e Rash

All’interno del nuovo Battletoads avrete la possibilità di giocare nei panni di una delle tre tartarughe protagoniste, Pimple, Zitz e Rash, ciascuna con il proprio stile di combattimento e abilità uniche. In questa guida scoprirete come giocare con i tre personaggi iconici del titolo.

Sia che giochiate da soli, sia che decidiate di affrontare l’avventura in modalità cooperativa, noterete fin da subito delle grosse differenze tra i protagonisti del gioco, soprattutto in termini di potenza, velocità e tipologie di attacchi, oltre che di stile. A meno che non stiate giocando con altri due giocatori, avrete la possibilità di cambiare il personaggio utilizzato in qualunque momento: questo vi permetterà di testare diversi stili di combattimento, e di selezionare quello più adatto allo scontro che vi troverete ad affrontare.

Pimple

Conosciuto come Quello Forte, Pimple è il personaggio più simile ad un tank tra le tre tartarughe: è quello più lento nei movimenti, ma i suoi attacchi infliggono un’enorme quantità di danni ai nemici. Utilissimo quando dovete ripulire una zona da un gruppo numeroso di avversari, oppure contro i boss che non fanno della velocità il loro punto di forza.

Zitz

Conosciuto come Il Leader, Zitz è il più veloce e agile tra i personaggi di Battletoads: combina schivate praticamente istantanee con attacchi fulminei, seppur poco potenti. Tuttavia, Zitz è nettamente il più debole del gruppo, e se usato con poca attenzione o in situazioni con molti nemici rischia di finire al tappeto dopo pochissimi colpi ricevuti; di conseguenza, il consiglio è di usare questo personaggio soprattutto quando avete molto spazio per muovervi all’interno dell’arena, oppure quando vi ritroverete a combattere contro nemici che vi costringono a spostarvi e schivare molto velocemente.

Rash

Conosciuto come Quello con gli Occhiali da Sole, Rash è il classico personaggio con caratteristiche intermedie all’interno del gruppo: né troppo forte, né troppo debole; né troppo veloce, né troppo lento. Non ha nessun punto di forza particolare, ma al contempo nessuna debolezza degna di nota: è un personaggio ben bilanciato, che può essere utilizzato senza problemi in qualunque situazione, ma che non spicca praticamente mai, soprattutto nella modalità giocatore singolo, nella quale vi capiterà spesso di preferirgli uno degli altri due protagonisti, a seconda della situazione.

Vi ricordiamo che Battletoads è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Xbox Game Pass su Xbox One e PC: potete trovare sul sito la nostra recensione.