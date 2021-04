Battletoads: Dlala Studios al lavoro su una 'IP molto amata', sequel o nuovo gioco?

Dopo aver fatto squadra con Rare e Microsoft per riportare agli antichi fasti lo storico beat'em up di Battletoads, il team di Dlala Studios sembra essere al lavoro su un nuovo progetto che coinvolgerà, ancora una volta, una IP molto popolare tra fan.

Con lo sviluppo di Battletoads i ragazzi di Dlala Studios hanno dimostrato di avere le capacità di creare ottimi giochi 2D, ricevendo per questo l'apprezzamento di grossa parte del pubblico e della critica. Ora le posizioni aperte sulla pagina dedicata al reclutamento dello studio suggeriscono l'inizio di un nuovo progetto che sembra proseguire sul solco già intrapreso dagli sviluppatori. In particolare le posizioni per un 2D VFX Artist e un 2D Environment Artist lasciano chiaramente intendere che il prossimo gioco sarà ancora caratterizzato dalla grafica bidimensionale. Più interessante però è la descrizione che accompagna il reclutamento nella quale viene citata "una solida IP molto amata". Si tratta di un gioco tutto nuovo o di un sequel diretto di Battletoads? Non resta che attendere gli annunci ufficiali per saperne di più.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la nostra recensione di Battletoads sulle pagine di Everyeye. Battletoads è già disponibili su PC, Xbox One, Xbox Series X/S ed è incluso nel servizio Xbox Game Pass.