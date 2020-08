Battletoads: la guida con i trucchi per il nuovo gioco Microsoft

Dopo più di vent’anni di assenza dalle scene, i rospi da battaglia creati da Rare sull'onda delle celebri Tartarughe Ninja hanno fatto il proprio ritorno con Battletoads, la nuova esclusiva Microsoft targata Dlala Studios e disponibile gratuitamente su PC e console per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Se state quindi per vivere l’esilarante avventura con protagonisti Zitz, Rash e Pimple in questa guida troverete una serie di consigli che vi aiuteranno a superare tutti e quattro gli atti che compongono il gioco.

Controlli

Come la maggior parte dei picchiaduro a scorrimento, anche il nuovo Battletoads ha uno schema dei comandi molto semplice da apprendere ma che richiede una certa pratica per essere padroneggiato. In questa occasione vi sveliamo esclusivamente l’elenco dei comandi delle sezioni di combattimento, ma nel corso dell’avventura esistono anche mini-giochi e sezioni appartenenti a generi diversi in cui il sistema di controllo cambia (in ogni caso queste sessioni si basano tutte su un paio di tasti), ma evitiamo di parlarne nel dettaglio per evitare spoiler.

Ecco la lista dei comandi per le fasi beat ’em up:

• Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

• Salto: A

• Schivata: RT

• Colpo: X

• Trasformazione: B

• Lancio (attacco verso l’alto): Y

• Mira: tenere premuto LT

• Sputo: A + direzione del nemico da colpire (mentre si mira)

• Presa sui nemici con la lingua: X + direzione del nemico da prendere (mentre si mira)

• Provocazione: stick analogico destro

• Rianimazione (solo coop locale): RB

• Usa: X

Da Girino a Battletoad, a voi la scelta

Prima ancora di accedere al menu principale, il titolo Dlala Studio chiede all’utente di selezionare un livello di difficoltà fra i tre disponibili: Girino, Rospo e Battletoad. Purtroppo non vi è modo di cambiare in corsa la difficoltà selezionata e l’unico modo per affrontare la campagna con un livello di sfida più accessibile è quello di passare ad un altro slot per il salvataggio e ricominciare da zero. Potete quindi comprendere come la decisione in questione abbia un impatto relativamente importante e che sia meglio ponderare la scelta. Come accennato poco sopra, ad alternare le fasi da picchiaduro a scorrimento troviamo anche sezioni alternative, alcune delle quali risultano essere molto più complesse ai livelli di difficoltà più alti: in Battletoad, ad esempio, non solo i nemici sono più coriacei ed aggressivi i nemici, ma viene ridotto il tempo di rigenerazione degli alleati e vengono proposti molti meno checkpoint nelle sessioni a bordo di un veicolo (durante queste ultime gli alleati non si rigenerano e sono consentiti solo due errori prima della fatidica schermata di game over). Alla difficoltà più alta non è nemmeno concessa l’attivazione dell’Invincibilità, particolare abilità che, dopo aver subito una sconfitta, permette di rendere i protagonisti immuni agli attacchi per una manciata di secondi.

Selezione del Battletoad

A meno che non vogliate giocare Battletoads in cooperativa locale (vi ricordiamo che non sono presenti funzionalità online al momento), la scelta iniziale del personaggio da utilizzare non deve importarvi in alcun modo, dal momento che giocando l’avventura in singolo è possibile utilizzare sempre e comunque tutti e tre i protagonisti con la possibilità di passare dall’uno all’altro in qualsiasi momento grazie alla semplice pressione di un tasto. Potete quindi iniziare a combattere con il vostro eroe preferito tra Zitz, Rash e Pimple per poi passare agli altri quando il primo viene mandato al tappeto. Ciascuno dei tre rospi non differisce dagli altri solo nell’aspetto ma presenta un moveset e statistiche completamente diverse, le quali possono adattarsi ai vari stili di gioco dell’utente e possono far fronte alle varie tipologie di nemici. Rash, di colore verde e con gli occhiali da divo del cinema, è il classico personaggio che presenta un giusto equilibrio tra velocità e forza; il leader del gruppo, Zitz, si distingue per la sua colorazione blu e per essere il più agile e veloce dei tre; Pimple, enorme e di colore marrone, è infine il personaggio dotato di più forza ma al tempo stesso meno rapido nei movimenti.

Nel caso in cui doveste iniziare a padroneggiare le mosse di ogni personaggio, vi suggeriamo di passare continuamente da un combattente all’altro: in questo modo non solo aggiungereste un pizzico di varietà al gameplay, ma si prolunghereste più facilmente le combo dal momento che, un po’ come in Marvel vs Capcom, l’entrata in scena di un eroe è accompagnata da un attacco specifico.

Rospi alla riscossa

Come avete potuto notare nel paragrafo dedicato allo schema dei comandi, esistono tre diversi tasti adibiti all’attacco ed ognuno di essi permette ai protagonisti di eseguire azioni di vario genere che spaziano dal semplice pugno ad esuberanti trasformazioni che citano film e videogiochi. In linea di massima, il tasto X è dedicato agli attacchi semplici, Y serve a scagliare il nemico in aria e B ad eseguire colpi speciali che prevedono una trasformazione dell’eroe e possono essere caricati per superare le difese. Se non siete molto pratici con titoli appartenenti a questo genere non dovete preoccuparvi, poiché le combo a disposizione non sono moltissime e, in base al personaggio, l’unica reale combinazione che potrebbe tornarvi utile, poiché permette all’attacco mutaforma di avere un effetto diverso, è X-B (o X-X-B, in base a quale dei tre rospi state utilizzando).

A compensare l’assenza di combo elaborate arrivano le abilità con la lingua e la schivata, entrambe azioni che rendono il combat system più frizzante. La prima consente di attirare i nemici o spostarsi verso di loro istantaneamente, magari per prolungare le combo aeree o per impedire a qualcuno di eseguire un attacco a distanza, la seconda è invece ideale per passare da un nemico all’altro e schivare gli attacchi caricati. Fate quindi il possibile per inanellare attacchi, dash e colpi di lingua per tenere sempre alto il contatore delle combo e continuare ad infliggere danno ai nemici senza che questi possano reagire.

Gestione della folla

Durante le situazioni più concitate non basta attaccare a testa bassa per sconfiggere tutti i nemici a schermo, poiché alcuni di questi dispongono di uno scudo resistente ai colpi di base. In questi casi il modo migliore per contrastare il nemico rompendogli la guardia è caricare la Trasformazione tenendo premuto il tasto B, ma un’azione del genere richiede al giocatore di restare immobile per qualche istante e non è l’ideale quando a schermo ci sono parecchi nemici. Ed è proprio per questo che vi suggeriamo di tenere d’occhio l’indicatore delle gomme da masticare, ovvero i due pallini di colore rosa che si possono vedere in corrispondenza delle tre barre della salute: queste iconcine stanno a significare che quel Battletoad può sputare una chewing gum su un avversario al fine di immobilizzarlo per qualche secondo. L’utilizzo di questo attacco, che può essere eseguito premendo A mentre si sta mirando e muovendo lo stick sinistro verso il nemico da colpire, infrange istantaneamente la difesa dell’avversario rendendo questa mossa incredibilmente efficace e molto più rapida dell’attacco caricato. Ricordate che gli utilizzi della gomma da masticare non sono limitati, dal momento che basta attendere una manciata di secondi per poter tornare a rendere appiccicosi i mob.

Mosche per colazione

In alcuni momenti di Battletoads è davvero difficile riuscire a superare un combattimento senza subire un solo colpo ed è quasi inevitabile ritrovarsi con la barra della salute di uno o più rospi ridotta all’osso. In questi casi arrivano in vostro soccorso le mosche, mostruose creature volanti che con una certa frequenza appaiono a schermo e possono essere mangiate con la pressione combinata di grilletto sinistro, Y e stick analogico sinistro. Spesso e volentieri questi insetti arrivano anche nel bel mezzo di uno scontro e con un po’ d’abilità è possibile mangiarne alcuni tra una combo e l’altra, così da evitare il game over. A meno che il momento non sia particolarmente complesso, vi suggeriamo di tenere sempre d’occhio l’indicatore degli HP di ogni singolo personaggio, poiché ciascuno dei tre fratelli ha la propria salute ed è consigliabile che a recuperare punti vita sia sempre il rospo maggiormente indebolito.