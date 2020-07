Battletoads: indizi dall'account Twitter di Rare, in arrivo nuove informazioni?

Un indizio dopo l'altro l'atteso ritorno di Battletoads sembra farsi più vicino. Il nuovo titolo del famoso franchise in sviluppo presso Dlala Studios non da segni di vita ufficiali dallo scorso Gamescom 2019 ma ora l'account ufficiale di Rare si è reso protagonista di un particolare siparietto.

L'account Twitter di Rare ha infatti pubblicato un post tanto semplice quanto chiaro: tre semplici emojii che rappresentano rane. Il riferimento ai tre protagonisti della serie Battletoads è sembrato subito scontato: il gioco, con uno stile da cartone animato in salsa moderna, riporterà in auge le tre rane geneticamente modificate Rash, Pimple e Zitz in un picchiaduro a scorrimento progettato per divertire in single player e in compagnia.

All'inizio del mese di luglio Battletoads era stato ufficialmente classificato dall'ente brasiliano predisposto che lo aveva bollato come un gioco non adatto ad un pubblico con un'eta inferiore ai 4 anni. I fan avevano quindi sperato di poterlo vedere nello show dedicato ai giochi di Xbox Series X in programma a luglio, aspettativa che è stata disattesa.

In attesa di saperne di più sul nuovo progetto, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la prova di Battletoads dello scorso Gamescom 2019.