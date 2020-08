Battletoads, recensioni variegate: l'accoglienza delle rane Rare su Metacritic

Come promesso dall'ultimo trailer di Battletoads, le rane di casa Rare sono finalmente tornate sul mercato videoludico: come saranno state accolte dalla critica internazionale?

Come di consueto, un buon strumento per cogliere il trend generale è sicuramente Metacritic, nota piattaforma di aggregazione delle recensioni. Sul portale è infatti ormai disponibile un buon numero di giudizi legati all'esclusiva Microsoft, che consentono di farsi una prima idea sull'accoglienza riservatale. Per quanto riguarda la versione Xbox One, al momento è possibile fare affidamento su 36 recensioni, che determinano un Metascore complessivo pari a 72/100.

Le votazioni offerte sono molto differenti, con una tendenza che si rivela comunque positiva. A posizionarsi su di un voto pari o inferiore al 60/100 sono infatti solamente otto recensioni. La maggioranza dei giudizi, per la precisione diciotto, si assesta invece su votazioni comprese tra 80/100 e 90/100. Per quanto riguarda invece la versione PC, le recensioni disponibili su Metacritic sono più ridotte. Parliamo infatti di 15 giudizi della critica, che vanno però a comporre il medesimo Metascore della versione console, 72/100, con altrettanta varietà di giudizi.



Ovviamente, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Battletoads, redatta dal nostro Marco Mottura, che ha analizzato ogni aspetto del picchiaduro di casa Microsoft.