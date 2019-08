Battletoads: i rospi mutanti tornano alla Gamescom, nuovo video gameplay 4K

Gamersyde ha pubblicato un video gameplay di Battletoads in 4K, registrato dalla demo portata da Microsoft alla Gamescom di Colonia. Il ritorno dei rospi mutanti è stato annunciato allo scorso E3 di Los Angeles, alla fiera tedesca la casa di Redmond ha mostrato nuovamente la stessa build presentata a Los Angeles.

Sviluppato da DLaLa Studios, Battletoads è una reinterpretazione del classico Rare del 1991 e riporta in vita i rospi Rash, Zitz e Pimple, pronti a fare il loro debutto su Xbox One e PC con una dose massiccia di humor e azione retrò, in un action platform 2D dallo stile cartoon che ricorda molto da vicino i reboot di serie come Ducktales e Tartarughe Ninja.

"L'attesa è finita! Rash, Zitz e Pimple stanno per tornare con una nuova avventura ricca di azione e di caos coreografico. Giocare in modalità cooperativa sul divano non sarà più la stessa cosa!

Da solo o con altri 2 compagni, prendi il controllo dei Battletoads e forma una squadra per superare livelli folli e imprevedibili con una sola regola: aspettati qualsiasi sorpresa. Il lavoro di squadra funziona alla grande senza soluzioni di continuità in un gameplay esplosivo, pieno di combattimenti esagerati che tutti possono apprezzare ma solo i veri Rospi sanno fare! Con uno stile cartoon unico, tipico dell'animazione disegnata a mano, e ricco di personaggi e luoghi memorabili, ritorna il parapiglia universale di Battletoads, un titolo divertente e indimenticabile, soprattutto insieme!"

Battletoads è ancora privo di una finestra di lancio, l'uscita sembra essere prevista tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Microsoft.