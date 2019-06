Battletoads, Spirit Farer e altri indie nel trailer Id@ Xbox E3 2019

Durante la conferenza E3 2019 di Microsoft sono stati mostrati una serie di trailer inediti per il nuovo Battletoads e altri giochi indie come Spirit Farer. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

In cima alla notizia trovate il nuovo trailer di Battletoads, finalmente con le prime sequenze di gameplay tratte del gioco. Il primo video riportato in basso, invece, mostra in azione il promettente Spirit Farer, mentre l'ultimo filmato in calce è dedicato alla carrellata di giochi indie appartenenti al programma Id@ Xbox.

Lasciandovi alla visione dei filmati, cosa ne pensate dei nuovi titoli indipendenti mostrati da Microsoft? Quale vi ha colpito maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti.