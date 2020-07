Battletoads arriva presto su PC, Xbox One e Game Pass: ecco il video con la data d'uscita!

A conferma delle anticipazioni dell'altro giorno sull'arrivo imminente di nuove informazioni su Battletoads, Microsoft e Dlala Studios annunciano la data d'uscita ufficiale su PC, Xbox One e Game Pass del nuovo capitolo dell'iconica serie picchiaduro coi rospi mutanti.

Ad accompagnare il reveal della data di commercializzazione di Battletoads troviamo un video gameplay e delle immagini inedite che ritraggono il dinamico trio di eroi rappresentato da Zitz, Rash e Pimple.

La nuova missione che attende gli emuli dei rospi più famosi della storia dei videogiochi li vedrà fronteggiare la minaccia rappresentata dalla Regina Oscura e dai suoi sgherri, in un tripudio di mazzate e calci rotanti che andrà a tratteggiare l'esperienza ludica per tutta l'avventura.

Oltre alle immancabili sequenze da picchiaduro a scorrimento classico, il nuovo atto dell'epopea di Battletoads integrerà anche delle sessioni platform e racing basate, come da tradizione della serie, sull'esatto tempismo dei movimenti da compiere e sulla loro velocità di esecuzione. L'intera avventura, oltretutto, potrà essere completata in cooperativa online o a schermo condiviso scegliendo tra le diverse impostazioni di difficoltà elaborate dagli studi Dlala per venire incontro alle esigenze e alle necessità di tutte le tipologie di giocatori.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo materiale multimediale di Battletoads e informarvi che l'ultima esclusiva targata Xbox Game Studios arriverà il 20 agosto su PC e Xbox One, con approdo immediato nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass.