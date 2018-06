Battletoads: lo sviluppo del gioco è a carico di un team inglese insieme a Rare

Battletoads è stato presentato nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2018 e riporterà in auge uno dei titoli più acclamati sviluppati dal team di Rare. Pare, però, che la software house non sarà l'unica al lavoro sul gioco.

Con Rare sempre più concentrata su Sea of Thieves e sui nuovi contenuti dell'avventura piratesca, sembrava già chiaro che lo sviluppo di Battletoads per Xbox One e Windows 10 non fosse totalmente a carico del team di sviluppo.

Nel corso di un'intervista, infatti, lo studio head Craig Duncan ha svelato che Battletoads è attualmente in fase di produzione presso Dlala Studios, una software house inglese fondata cinque anni fa e posizionata nei pressi delle sedi di Rare.

"Rare è molto concentrata su nuove IP e Sea of Thieves, ed è questo ciò che facciamo. E, sapete, li aiuteremo, è un marchio Rare, è uno dei nostri franchise".

Duncan ha poi affermato i ragazzi del team di Dlala hanno presentato un'idea talmente "incredibile" da convincere appieno Rare, che ha deciso di supportare il progetto.

Cosa ne pensate del ritorno di Battletoads?