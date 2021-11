Battletoads, torna l'originale per NES in versione fisica: la pubblicazione a sorpresa

Il ritorno di Battletoads su Xbox One nel corso dell'estate del 2020 ha riportato i bizzarri rospi mutanti in azione sul mercato videoludico internazionale.

A sorpresa, ora la serie si rende protagonista di una ulteriore pubblicazione, questa volta decisamente inaspettata. In seguito ad un annuncio del publisher giapponese Columbus Circle, si apprende infatti del lancio a sorpresa di una riedizione retail dell'originale Battletoads per NES/Famicom. Grazie alla concessione della relativa licenza da parte di Extreme, la compagnia nipponica ha infatti ottenuto i permessi per riproporre sul mercato questa piccola gemma videoludica degli Anni Novanta. Il nuovo debutto sugli scaffagli è peraltro fissato per la giornata di oggi, giovedì 25 novembre 2021.

Purtroppo, l'iniziativa pare per ora essere limitata esclusivamente al mercato giapponese, con l'originale versione NES di Battletoads che risulta protagonista di una complessa rete di gestione dei diritti. Il publisher occidentale originale del gioco, Tradewest, ha infatti nel frattempo chiuso i battenti. In seguito ad una articolata sequenza di acquisizioni e ristrutturazioni aziendali, pare ora che i diritti per la versione retail del primo Battletoads per NES siano nelle mani di tale Tradewest Games Holding dal 2009.



Per ora, il pubblico europeo dovrà dunque accontentarsi del divertente Battletoads per Xbox One e PC.