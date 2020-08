Battletoads, la video Recensione: il ritorno delle combattive rane mutanti di Rare!

Il trio di rane mutanti combattenti è finalmente tornato sul mercato videoludico, pronto a regalare ore di divertimenti a giocatori volenterosi di cimentarsi in bizzarri confronti virtuali.

Direttamente dagli Anni Novanta, gli anfibi di casa Rare si ripresentano in forma smagliante, in esclusiva per piattaforme Microsoft. Con Battletoads finalmente disponibile e pronto per essere testato dal grande pubblico, la Redazione di Everyeye non poteva esimersi dal confezionare un'accurata video Recensione del peculiare picchiaduro. Testato dal nostro Marco Mottura, il gioco è dunque il protagonista del filmato che vi proponiamo in apertura a questa news. Come ormai da tradizione, vi ricordiamo che potete dedicarvi alla sua visione anche dalle pagine del Canale YouTube di Everyeye.



Ad attenderli in Battletoads, i giocatori troveranno l'iconico trio di Rash, Zitz e Pimple, protagonisti della serie Rare. Annunciato in occasione della conferenza Microsoft dell'E3 2018, il gioco era temporaneamente sparito dai radar dell'attualità videoludica. Ad offrire una buona notizia alla community legata ai bizzarri anfibi, è intervenuta la pubblicazione di un nuovo trailer di Battletoads nel cuore dell'estate. Con il filmato si comunicava infatti la data di uscita definitiva del gioco, ora disponibile su PC Windows e Xbox One, oltre che come nuovo ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass.