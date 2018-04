Battlezone Gold Edition annunciato per PC, PS4, Xbox One e Switch

Nella giornata odierna, Rebellion Developments ha annunciato Battlezone Gold Edition per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco base era precedentemente stato pubblicato su PlayStation VR e su PC via HTC Vive e Oculus Rift.

Come avrete quindi inteso, per poter giocare a Battlezone non sarà più necessario possedere un visore VR, dal momento che il gioco ha abbandonato questo requisito prima imprescindibile e si prepara quindi a sbarcare anche su console Xbox One e Nintendo Switch.

La Gold Edition del titolo sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal primo maggio, mentre l'edizione per Switch giungerà in estate in una data non meglio specificata. Questa edizione completa comprenderà tutti i DLC e contenuti aggiuntivi pubblicati ad oggi da Rebellion Developments. Sarà disponibile inoltre la modalità Classic, che riporta lo stile del gioco alla versione arcade anni '80. Tutti i contenuti della Gold Edition saranno resi disponibili gratuitamente ai possessori del gioco base tramite update.

Rebellion ha confermato che i giocatori VR e non-VR potranno giocare insieme, ma non è stato specificato se sarà disponibile il cross-play tra le piattaforme.

Battlezone Gold Edition uscirà il primo maggio su PC, PS4 e Xbox One, ed arriverà su Switch nel corso dell'estate. In cima trovate il trailer di annuncio pubblicato da Rebellion.