Bayonetta 1 e 2 a confronto su Wii U e Nintendo Switch

Il portale Nintendo World Report ha pubblicato sul proprio canale Youtube due filmati in cui vengono messe a confronto le edizioni Wii U e Switch di. Vediamo insieme quali sono le differenze fra le due versioni.

Entrambi i capitoli presentano su Switch un'immagine più definita, ombre migliorare, e tempi di caricamento ridotti. Come avrete notato, il titolo appare molto più scuro sull'ibrida della Grande N, tuttavia non sappiamo se sia un effetto dovuto ai diversi sistemi di cattura video impiegati o se sia effettivamente il gioco in sé ad avere questo aspetto.

Bayonetta 1 e 2 saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio. Oltre all'edizione standard che include la cartuccia di Bayonetta 2 e un codice per scaricare il primo capitolo della serie, è prevista anche una Special Edition che comprende la scheda di gioco di Bayonetta 2, un codice per il download di Bayonetta, 22 Carte dei Versetti, 3 fogli di adesivi e custodia SteelBook.