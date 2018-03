Bayonetta 1 e 2 continuano a guidare la classifica settimanale del Nintendo Switch eShop

ha pubblicato la nuova classifica di vendita settimanale del, confermando ancora una volta in prima posizione i due capitoli di Bayonetta . Sul podio troviamo anche

Di seguito vi riportiamo la classifica con i 20 giochi più venduti della scorsa settimana sul Nintendo Switch eShop:

Bayonetta Bayonetta 2 Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Stardew Valley Rocket League Minecraft: Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Overcooked: Special Edition Celeste Super Mario Odyssey Zelda: Breath of the Wild The Flame in the Flood Resident Evil Revelations 2 Fe Splatoon 2 Pac-Man Championship Edition 2 Plus Dragon Quest Builders Resident Evil Revelations Snipperclips FIFA 18

Come potete vedere, Bayonetta 1 e 2 continuano a dominare la classifica di vendita, seguiti al terzo posto da Arcade Archives Vs. Super Mario Bros, a testimonianza di come l'iniziativa degli Arcade Archives stia riscuotendo un certo successo tra gli utenti Nintendo Switch. Per tutte le altre novità, invece, vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.