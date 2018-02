Bayonetta 1 & 2: disponibile il trailer di lancio delle versioni per Nintendo Switch

Manca davvero pochissimo al lancio diper, previsto per il 16 febbraio 2018. Per l'occasione, la casa di Kyoto ha pubblicato uno stupendo trailer di lancio!

Il filmato, lungo quasi quattro minuti, mostra innumerevoli sequenze filmate e combattimenti tratti da entrambi i giochi dedicati alla Strega di Umbra, che permettono di farsi un'idea ben precisa dei due eccellenti action game sviluppati da Platinum Games. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che nella confezione retail che verrà venduta nei negozi sarà presente esclusivamente la cartuccia contenente il secondo capitolo della serie, per il primo sarà invece fornito un codice per il download. Per l'occasione, sarà messa in commercio anche una stupenda Special Edition, contenente una custodia Steelbook, le Carte dei Versetti e gli adesivi. Recentemente, la redazione di Digital Foundry ha messo a confronto Bayonetta 2 su Nintendo Wii U e Nintendo Switch.