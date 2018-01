Bayonetta 1 & 2: ecco a voi una valanga di video gameplay tratti dalla versioni Switch

ha ufficialmente lanciato il sito ufficiale delle versioni perdi, sul quale è possibile trovare tantissimi video gameplay.

In questo articolo ve ne proponiamo sei, tratti in egual misura dal primo e dal secondo capitolo della serie. Tutti gli altri li trovate comodamente raccolti su questa pagina. Sono piuttosto variegati, e illustrano nel dettaglio alcuni dei punti salienti del sistema di combattimento dei due action game di Platinum Games, come i il Witch Time, il Torture Attack, l'infernal Devil Summon oppure l'Umbran Climax di Bayonetta 2. Buona visione!

Bayonetta 1 e 2 verranno lanciati su Nintendo Switch il prossimo 16 febbraio. Nella versione fisica del gioco (disponibile in edizione standard e in versione Special Edition) sarà inclusa una scheda contenente Bayonetta 2 e il codice per il download del capostipite. Il secondo capitolo sarà compatibile con gli amiibo, che permetteranno di sbloccare fin da subito armi e costumi (ottenibili anche avanzando nella storia).