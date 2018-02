Bayonetta 1 & 2: estremamente positivi i primi voti della stampa internazionale

Con l'uscita ormai imminente disu Nintendo Switch , la stampa videoludica internazionale ha cominciato a pubblicare le proprie recensioni. I voti assegnati fino a questo momento sono estremamente positivi, vediamoli insieme.

Per il momento su Metacritic i porting dei due titoli action di Platinum Games presentano una media pari a 90/100, con voti che oscillano dall'80/100 di GameSpew al 100/100 Vooks, Press Start Australia e WccfTech. Areajugones, CGMagazine, Digitally Downloaded, Trusted Reviews e We Got this Covered optano invece per un 90/100. Sulle pagine di Everyeye il nostro Giuseppe Arace ha premiato Bayonetta 1 & 2 con un 8.3. Per ulteriori dettagli in merito, vi invitiamo a leggere la recensione completa.